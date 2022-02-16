الاتحاد الأوروبي: على روسيا أن تختار بين الحرب والدبلوماسية

قال شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي اليوم الأربعاء إن على موسكو أن تختار بين الحرب والدبلوماسية، وحث روسيا على إظهار عزمها على وقف التصعيد بشأن أوكرانيا بالأفعال وليس الأقوال.

وأضاف ميشيل «في اليومين الماضيين أشارت روسيا إلى أنها قد تكون منفتحة على الدبلوماسية.. نحث روسيا على اتخاذ خطوات ملموسة وفعلية نحو وقف التصعيد لأن هذا شرط الحوار السياسي الصادق والصريح».

وتابع أن «الاختيار اليوم هو اختيار بين الحرب والتضحيات المأساوية الناتجة عن تلك الحرب أو شجاعة الحوار السياسي وشجاعة المفاوضات الدبلوماسية».