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مقتل 10 أشخاص بعد غرق قارب صيد قبالة كندا
مقتل 10 أشخاص بعد غرق قارب صيد قبالة كندا
16 فبراير 2022 12:54

ذكرت تقارير اليوم الأربعاء أنه تم انتشال جثث عشرة أشخاص من المياه الجليدية، قبالة ساحل كندا المطل على المحيط الأطلسي، بعد غرق قارب صيد إسباني، كانوا يستقلونه.
ونقلت صحيفة «لا فوز دي جاليسيا» عن السلطات قولها إن 11 من أفراد الطاقم ال24 مازالوا مفقودين.
وتم إنقاذ ثلاثة من أفراد الطاقم، أحياء من قارب نجاة، أمس الثلاثاء، على الرغم من أنه لم يكن هناك أي علامات لديهم على انخفاض في درجة الحرارة.
ونظرا لبرودة المياه الشديدة والبحار العاصفة، في المنطقة، لم يكن هناك أي احتمالات كبيرة للعثور على المزيد من الناجين.
وذكرت السلطات الكندية أن 24 شخصا كانوا على متن القارب «فيلا دي بيتانيكسو» من جاليسيا، في شمال غرب إسبانيا، وقت الحادث.
ولم تتضح بعد أسباب غرق القارب.

 

المصدر: د ب أ
كندا
غرق قارب
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