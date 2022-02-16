19 فبراير 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عربي ودولي
الرئيس الصيني يحث على اتخاذ جميع التدابير لمكافحة كورونا
الرئيس الصيني
16 فبراير 2022 12:49

حث الرئيس الصيني شي جين بينج على اتخاذ "جميع التدابير الضرورية" لمكافحة التفشي الخطير لفيروس كورونا في هونج كونج.

ونقلت الصحف الموالية لبكين في هونج كونج عن شي قوله اليوم الأربعاء إن القيادة في بكين سوف تعمل لمساعدة المنطقة الإدارية الخاصة.
ومن المقرر أن تتولى مجموعة القيادة الداخلية لشؤون هونج كونج في الحزب الصيني الحاكم، بقيادة نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هان تشنج، جهود 
الدعم.
وبعد عامين من التدابير الاحترازية الناجحة إلى حد كبير، يصل عدد الإصابات الجديدة في المدينة التي يقطنها سبعة ملايين نسمة إلى مستويات 
قياسية كل يوم.

وكان من بين حالات الوفاة التي تم تسجيلها أمس الثلاثاء طفلة عمرها ثلاثة أعوام وامرأة عمرها 100 عام.وفي تصريحات نقلتها صحيفة ون وي بو، شدد شي على أن حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة "يجب أن تحشد جميع القوى والموارد المتاحة وتتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة وصحة سكان هونج كونج والاستقرار 
العام لمجتمع هونج كونج".وأضاف أنه يتعين على الإدارات المعنية في الحكومة المركزية والسلطات المحلية في الصين أن تدعم وتساعد حكومة منطقة هونج كونج بشكل كامل "على بذل الجهود بشكل جيد للوقاية من الوباء ومكافحته". 

المصدر: د ب أ
هونج كونج
كورونا
الصين
كوفيد 19
آخر الأخبار
محمد بن راشد: الإمارات.. دولة المستقبل
الإمارات
محمد بن راشد: الإمارات.. دولة المستقبل
19 فبراير 2022
محمد بن زايد: توثيق شراكاتنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم
الإمارات
محمد بن زايد: توثيق شراكاتنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم
19 فبراير 2022
محمد بن زايد متحدثاً خلال القمة التي عقدها مع رئيس الوزراء الهندي عبر تقنية التواصل المرئي
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نقلة نوعية في العلاقات الإماراتية الهندية
19 فبراير 2022
إطلاق الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة
الإمارات
في ختام القمة المرئية بين محمد بن زايد وناريندرا مودي: إطلاق الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة
19 فبراير 2022
محمد بن زايد متحدثاً خلال القمة التي عقدها مع رئيس الوزراء الهندي عبر الاتصال المرئي
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نستثمر كل الفرص لمصلحة شعبينا.. ونمتلك الإرادة القوية
19 فبراير 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©