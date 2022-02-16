الأردن يسجل 6 زلازل جنوب بحيرة طبريا في يوم واحد

أفاد مدير مرصد الزلازل الأردني غسان سويدان بتسجيل ستة زلازل خلال 24 ساعة جنوب بحيرة طبريا تراوحت درجة قوتها من اثنين إلى أربع درجات، كان آخرها زلزال صباح اليوم الأربعاء.

ونقل موقع قناة "المملكة" الأردنية الإلكتروني اليوم عن سويدان قوله إن قوة الزلزال الأول الرئيس الذي جرى تسجيله عند الساعة 8.55 من مساء الثلاثاء، بلغت أربع درجات على مقياس ريختر، تلاه زلزال آخر عند الساعة 1.30 بعد منتصف الليل وبقوة 2.4 درجات، ثم زلزال عند الساعة 3.12 فجر اليوم وبقوة درجتين على مقياس ريختر.

وأضاف سويدان، أنه تلا هذه الزلازل زلزال آخر بقوة 2.6 درجات عند الساعة 3.43 فجرا ، ثم زلزال بقوة 3.4 درجة عند الساعة 20ر5 ، وآخر بقوة 3 درجات عند الساعة 5.49 صباح اليوم.

وأشار إلى أن "مركز الهزات الأرضية كانت على بعد 7 كم جنوب طبريا على فالق البحر الميت، وبعمق 10 كم".

وأشارت القناة أن هزة أرضية بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر وقعت الساعة 5.20 صباحا جنوب طبريا، لافتة إلى أن سكان محافظة إربد شعروا بالهزة الأرضية.