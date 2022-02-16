19 فبراير 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
دنيا
عارض مبكر ينذرك بالإصابة بأوميكرون
عارض مبكر ينذرك بالإصابة بأوميكرون
16 فبراير 2022 10:29

ذكرت صحيفة "الصن" البريطانية أن هناك علامة محددة تظهر على مرضى "أوميكرون"، قبل أن يشعروا بظهور الأعراض على أجسادهم.
 
وأضافت الصحيفة أن هذه العلامة تتجلى في الصوت الخشن أو الأجش.

ولفتت إلى أن المصاب والمحيطين به يمكن أن يسمعوا هذه الإشارة، وتكون بالتالي إنذارا مبكرا على الإصابة بـ"أوميكرون".

ويرتبط الاعتلال في الصوت بالتهاب الحلق، الذي يعد أبرز أعراض المتحور الجديد حتى الآن.

وهذا يعني أن على الشخص أن يفكر في إجراء الفحص عندها، لأن لأن التهاب الحلق هو أحد أكثر أعراض "كوفيد- 19" شيوعا التي يتم الإبلاغ عنها في الوقت الحالي، مما يحتم إجراء فحص الفيروس.

 وقال  البروفيسور تيم سبيكتور، الذي يشرف على تطبيق خاص بتتبع أعراض كورونا إن البريطانيين يسجلون في التطبيق أن الحلق أبرز عارض يدل على إصابتهم بأوميكرون.

وأضاف : "التهاب الحلق هو حقا علامة رئيسية على أوميكرون".

وقال إن كثيرا من المرضى يتحدثون عن ألم كبير في الحلق، بصورة تفوق ما حدث معهم في نزلات البرد الأخرى.

ولا يزال "أوميكرون" يكشف يوما بعد يوم عن أعراض كثيرة، تتجاوز سيلان الأنف والتهاب الحلق، وبعضها يظهر على الجلد.

المصدر: وكالات
كورونا
أوميكرون
متحورة أوميكرون
آخر الأخبار
محمد بن راشد: الإمارات.. دولة المستقبل
الإمارات
محمد بن راشد: الإمارات.. دولة المستقبل
19 فبراير 2022
محمد بن زايد: توثيق شراكاتنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم
الإمارات
محمد بن زايد: توثيق شراكاتنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم
19 فبراير 2022
محمد بن زايد متحدثاً خلال القمة التي عقدها مع رئيس الوزراء الهندي عبر تقنية التواصل المرئي
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نقلة نوعية في العلاقات الإماراتية الهندية
19 فبراير 2022
إطلاق الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة
الإمارات
في ختام القمة المرئية بين محمد بن زايد وناريندرا مودي: إطلاق الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة
19 فبراير 2022
محمد بن زايد متحدثاً خلال القمة التي عقدها مع رئيس الوزراء الهندي عبر الاتصال المرئي
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نستثمر كل الفرص لمصلحة شعبينا.. ونمتلك الإرادة القوية
19 فبراير 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©