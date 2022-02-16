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سفير روسيا بالاتحاد الأوروبي: لن نهاجم أوكرانيا اليوم
سفير روسيا بالاتحاد الأوروبي: لن نهاجم أوكرانيا اليوم
16 فبراير 2022 09:51

رفض السفير الروسي لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير شيزوف التحذيرات الأميركية من هجوم روسي محتمل على أوكرانيا اليوم الأربعاء.
وقال: "فيما يتعلق بروسيا، أستطيع أن أؤكد لكم أنه لن يكون هناك هجوم هذا الأربعاء. ولن يكون هناك تصعيد في الأسبوع القادم أيضا أو في الأسبوع الذي يليه أو في الشهر القادم".
وأضاف أن "الحروب في أوروبا نادرا ما تبدأ يوم الأربعاء".
وكانت الولايات المتحدة قالت إنها تعتبر التوغل الروسي المحتمل في أوكرانيا ممكنا قبل اختتام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية فى الصين يوم الأحد.
وتتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي روسيا بالتحضير لهجوم جديد على أوكرانيا، على غرار ضمها شبه جزيرة القرم في عام 2014، وهو اتهام تنفيه موسكو.

المصدر: وكالات
الاتحاد الأوروبي
أوكرانيا
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