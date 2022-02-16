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البحرين وإسرائيل توافقان على إنشاء الخطة الثنائية "استراتيجية السلام الدافئ المشتركة"
البحرين وإسرائيل توافقان على إنشاء الخطة الثنائية "استراتيجية السلام الدافئ المشتركة"
16 فبراير 2022 07:54

رحبت مملكة البحرين ودولة إسرائيل بإنشاء خطة ثنائية مدتها عشر سنوات تسمى "استراتيجية السلام الدافئ المشتركة" ستكون بمثابة خارطة طريق لتنمية العلاقات بين الجانبين على أن تتم مراجعتها بشكل مشترك من قبل وزارتي خارجية البلدين. جاء ذلك في بيان مشترك أوردته وكالة أنباء البحرين بمناسبة زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى البحرين والتي اختتمها اليوم. وكان الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين قد استقبل في قصر الصخير اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي حيث جرى استعراض مختلف جوانب التعاون الثنائي بين البلدين وفرص تعزيزه وتنميته وبخاصة في القطاعات الحيوية التي تحظى باهتمام متبادل بما يحقق تطلعاتهما إلى آفاق أوسع من التعاون والعمل المشترك المثمر في إطار ما تضمنه إعلان تأييد السلام، واتفاق مبادئ إبراهيم.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على مواصلة دعم العلاقات الثنائية والعمل المشترك بما يعزز مصالحهما ويخدم الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار في المنطقة. كما عقد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي حيث تم استعراض المواضيع ذات الاهتمام المشترك وأهم القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز مسارات التعاون بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل على كافة الأصعدة. وأوضح البيان المشترك أن الجانبين ناقشا تعزيز العلاقات الاستراتيجية والأمنية لمواجهة التحديات الإقليمية، بما في ذلك التهديدات النووية والنشاط الإرهابي والتطرف الديني والفقر والتحديات الاجتماعية، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون المدني والاقتصادي والتجاري بين البلدين لتأمين السلام وتحقيق الرخاء الذي يحقق مصالح الشعبين.

ووفقا للبيان المشترك، فقد اتفق الجانبان على الإسراع في المفاوضات حول اتفاقيات حماية الاستثمارات والعمل المشترك على اتفاق ضريبي يوفر البنية التحتية لتعزيز التعاون التجاري الآمن، وعلى دعم وتشجيع التجارة والاستثمارات المشتركة والزيارات المتبادلة للوزراء والمسؤولين الحكوميين، على أن يتم إنشاء لجان اقتصادية مشتركة لتعزيز وتوسيع التعاون المدني والاقتصادي والتجاري بين البلدين. كما تم الاتفاق على تعميق الروابط بين الشعبين من خلال التبادل الثقافي والتعاون التربوي والأكاديمي، ودعا الجانبان الشباب في البلدين إلى المشاركة بنشاط في بناء السلام لإفادة أنفسهم والأجيال القادمة. وجاء في البيان المشترك أن الحكومتين البحرينية والإسرائيلية ستدعمان البرامج، مثل برامج التبادل الطلابي، التي ستقوي الروابط وتعزز الحوار والتفاهم بين شباب البلدين. واختتم البيان بالقول إن رئيس الوزراء الإسرائيلي قدم دعوة إلى الأمير سلمان للقيام بزيارة رسمية إلى إسرائيل.

المصدر: وام
البحرين
إسرائيل
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