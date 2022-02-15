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تنديد أوروبي بدعوة «الدوما» للاعتراف باستقلال «دونيتسك» و«لوغانسك»
تنديد أوروبي بدعوة «الدوما» للاعتراف باستقلال «دونيتسك» و«لوغانسك»
16 فبراير 2022 01:18

بروكسل (أ ف ب) 

دان الاتحاد الأوروبي، أمس، دعوة النواب الروس في مجلس الدوما الرئيس فلاديمير بوتين للاعتراف باستقلال منطقتين انفصاليتين في أوكرانيا، قائلاً: إن الأمر سيمثّل انتهاكاً لاتفاقات مينسك التي وقّعتها موسكو.
وكتب مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على «تويتر»: «إن الاتحاد الأوروبي يدين بشدة قرار الدوما تقديم مناشدة للرئيس بوتين للاعتراف بإقليمي دونيتسك ولوغانسك التابعين لأوكرانيا والخارجين عن سيطرة الحكومة بوصفهما كيانين مستقلين».
وأكد بوريل أن دعم الاتحاد الأوروبي والتزامه من أجل «استقلال وسيادة ووحدة أراضي أوكرانيا ضمن حدودها المعترف بها دوليا، لا يتزعزع».
ودعا روسيا إلى «احترام تعهداتها والالتزام بحسن نية» في المحادثات مع أوكرانيا وألمانيا وفرنسا حول عملية السلام في شرق أوكرانيا ضمن صيغة «النورماندي».
والاعتراف بتلك المنطقتين سيشكل نهاية عملية السلام في شرق أوكرانيا واتفاقات «مينسك»، الموقعة بفضل وساطة فرنسية وألمانية، والتي تنص على عودة هذه المناطق على المدى البعيد إلى سيادة كييف.
وتتهم موسكو منذ أشهر أوكرانيا بتقويض الاتفاقات، مع توقف عملية السلام منذ نهاية 2019.

مجلس الدوما
الاتحاد الأوروبي
روسيا
أوكرانيا
موسكو
مينسك
فلاديمير بوتين
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