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الأمم المتحدة: أهمية إجراء الانتخابات اللبنانية في موعدها
لقاء جمع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان مع وزير الداخلية (من المصدر)
16 فبراير 2022 01:18

بيروت (وكالات)

شددت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا أمس، على أهمية إجراء الانتخابات النيابية في لبنان في موعدها.
جاء ذلك خلال ترؤسها مع وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام المولوي «منتدى الانتخابات» الثاني لتقييم الاستعدادات للانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في الـ 15 من شهر مايو المقبل. وقال بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة في بيروت: إن فرونتسكا دعت إلى أهمية تكثيف حملات التوعية وتثقيف الناخبين والحاجة إلى مزيد من الوضوح بشأن تصويت المغتربين.
كما دعت السلطات اللبنانية إلى تمكين هيئة الإشراف على الانتخابات بكل وسيلة ممكنة حتى تتمكن من أداء دورها المكلفة به والذي يعتبر بالغ الأهمية من أجل نزاهة العملية الانتخابية.
وجمع «منتدى الانتخابات» الذي عقد في وزارة الداخلية والبلديات في بيروت مسؤولين حكوميين من بينهم ممثلون عن وزارة الخارجية وهيئة الإشراف على الانتخابات والمجتمع المدني والمجتمع الدولي.
وفي سياق متصل، قال وزير الاتصالات اللبناني جوني قرم لرويترز، بعد اجتماع لمجلس الوزراء أمس: إن الحكومة وافقت على تخصيص 360 مليار ليرة «18 مليون دولار» لإجراء الانتخابات النيابية. وانزلق لبنان إلى أزمة مالية في عام 2019، وأثار مسؤولون مخاوف من احتمال تأجيل الانتخابات بسبب القيود المالية.
وفي حديثه بعد جلسة مجلس الوزراء، نقل وزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي عن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي قوله: إن الانتخابات الماضية في عام 2018 كلفت الدولة 54 مليون دولار، لكن لا يتوفر الآن سوى مبلغ أقل بكثير.
وحثت الأمم المتحدة والحكومات الغربية مرارا الزعماء اللبنانيين على إجراء الانتخابات في موعدها وتخصيص التمويل المناسب وسط مخاوف من أن الأحزاب السياسية القوية ربما تسعى لاستخدام الأزمة المالية ذريعة لتأجيل الانتخابات.
وستكون الانتخابات المقررة في منتصف مايو هي أول انتخابات للهيئة التشريعية المؤلفة من 128 عضوا منذ الاحتجاجات الحاشدة في أكتوبر تشرين الأول 2019 للتنديد بالنخب السياسية التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها مسؤولة عن الفساد وسوء الإدارة على مدى عقود.
وفي سياق آخر، قالت القاضية اللبنانية غادة عون أمس، إنها مددت إلى أجل غير مسمى مذكرة إحضار كانت قد أصدرتها في وقت سابق من هذا الشهر بحق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة بعد أن فشلت القوى الأمنية في إحضاره إلى جلسة استجواب.
وسعت القضية إلى إحضار سلامة للتحقيق كشاهد في قضايا مالية، ونفى سلامة ارتكاب أي مخالفة وطلب تنحية غادة عون عن التحقيقات معتبراً أنها متحيزة.
وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن دوريات من أمن الدولة حضرت إلى منزلي رياض سلامة، وإلى مقر مصرف لبنان في بيروت، لتنفيذ مذكرة إحضار بحقه، من دون العثور عليه. وأوضحت قناة «الجديد» اللبنانية، وفقا لمعلوماتها، أن «دورية من أمن الدولة حضرت إلى منزل رياض سلامة في الصفرا ومنزل آخر في الرابية والى مقر المصرف المركزي، ولم تجده»، لافتة إلى أن «جلسة استجواب رياض سلامة لم تعقد بعد والقاضية غادة عون تنتظر جواب أمن الدولة لناحية مصير مذكرة إحضاره».

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