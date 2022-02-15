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محكمة عراقية تلزم حكومة كردستان بتسليم كامل النفط
محكمة عراقية تلزم حكومة كردستان بتسليم كامل النفط
16 فبراير 2022 01:17

بغداد (وكالات)

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أعلى سلطة قضائية في البلاد، أمس، أمراً يلزم حكومة إقليم كردستان بتسليم كامل النفط المنتج على أراضيه للحكومة المركزية.
ويبقى قرار المحكمة مهدداً بعدم التنفيذ في ظل خلاف يعود لسنوات حول موارد النفط بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان الذي يضم ثلاث محافظات ويتمتع بحكم ذاتي منذ عام 1991. وجاء في قرار المحكمة «إلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان إلى الحكومة الاتحادية المتمثلة بوزارة النفط الاتحادية».
أمنياً، أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، أمس، اعتقال 7 من عناصر تنظيم «داعش» في محافظة صلاح الدين.
وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة: أن «قوات جهاز الأمن الوطني في محافظة صلاح الدين تمكنت من إلقاء القبض على خلية إرهابية مكونة من 7 إرهابيين ينتمون إلى ما يسمى قاطع دجلة بعد مداهمة وكرين لهم في قضاء الشرقاط».

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