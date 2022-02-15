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القرن الأفريقي يواجه أسوأ موجة جفاف في التاريخ
رجل يقف قرب حيوان نافق نتيجة الجفاف بإقليم هيران بالصومال (من المصدر)
16 فبراير 2022 01:17

جنيف (وكالات)

أعلنت منظمة «اليونيسيف» أن دول القرن الأفريقي «الصومال، وكينيا، وإثيوبيا» تواجه أسوأ موجة جفاف في التاريخ الحديث.
وقال المتحدث الرسمي فيكتور تشينياما: إن القرن الأفريقي سيواجه خلال العام الجاري رابع موسم جفاف على التوالي في المدة من مارس إلى مايو القادم، وإن أكثر الدول تضرراً هي الصومال، حيث يحتاج 4 ملايين شخص أي ربع السكان إلى مساعدات غذائية عاجلة، ويعاني 1,4 مليون طفل صومالي دون سن الخامسة من سوء التغذية، من بينهم 330 ألف طفل بحاجة إلى العلاج من سوء التغذية الوخيم، ويحتاج 2,6 مليون شخص إلى إمدادات طارئة للمياه، ومن المتوقع أن ترتفع تلك الأعداد مع تفاقم الجفاف.
وأشار إلى أن أسعار المياه ارتفعت بنسبة 72% مما أدى إلى زيادة تفشي الأمراض كالحصبة، ويواجه أكثر من 60 ألف شخص خطر الإصابة بأمراض الإسهال بما في ذلك الكوليرا.
وأوضح أن العائلات تتخذ تدابير يائسة للبقاء على قيد الحياة، وأن 500 ألف شخص نزحوا بحثاً عن الطعام والمياه والمراعي، وهؤلاء النازحون معرّضون للخطر، حيث كان أكبر عدد من الوفيات خلال مجاعة عام 2011 من الذين فروا من منازلهم.
ودعت «اليونيسيف» إلى توفير 48 مليون دولار، من بينها 7 ملايين بشكل عاجل بحلول مارس لطلب الأغذية العلاجية وتجنب انقطاع الإمدادات، وإلا ضاعت فرص 100 ألف طفل يعاني من سوء التغذية في الحصول على العلاج المنقذ للحياة.

القرن الأفريقي
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الجفاف
الصومال
كينيا
إثيوبيا
موجة جفاف
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