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54 عضواً بمجلس الدولة الليبي: سحب الثقة من الدبيبة مخالف للإعلان الدستوري
عبدالحميد الدبيبة
16 فبراير 2022 01:18

بنغازي (الاتحاد)

اعتبر 54 عضواً بمجلس الأعلى للدولة في ليبيا أن إجراءات سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة مخالفة للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي مما يجعلها باطلة، مؤكدين أن إجراء سحب الثقة لا يشمل رئيس الحكومة باعتبار أن تكليفه لم يكن من مجلس النواب الليبي. وأضاف الأعضاء في بيان مشترك لهم أن ما صدر عن مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 فبراير الجاري بشأن التعديل الدستوري يعد إجراء غير مكتمل إلى حين نقاشه والتصويت عليه في جلسة رسمية ومعلنة بمجلس الدولة بنصاب الثلثين من الأعضاء.
وأشار البيان إلى أن بنود التعديل الدستوري المقترح جاء مخالفاً للمادة 12 من الاتفاق السياسي والمادة 36 من الإعلان الدستوري بشأن آلية التصويت بالأغلبية الموصوفة وهي الثلثين من أعضاء المجلس وليست المطلقة كما صرح بذلك رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح.

ليبيا
عبد الحميد الدبيبة
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