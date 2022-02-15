19 فبراير 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عربي ودولي
بايدن يعلّق على إعلان سحب قوات روسية من حدود أوكرانيا
جو بايدن، خلال مرتمر صحفي في البيت الأبيض
16 فبراير 2022 00:55

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، إن هجوما روسيا على أوكرانيا لا يزال محتملا للغاية.
ودعا إلى "إعطاء الدبلوماسية كل فرص النجاح" لحل الأزمة.
وأضاف بايدن أن بداية انسحاب للقوات الروسية من الحدود الأوكرانية، كما أعلنت موسكو "سيكون أمرا إيجابيا"، لكنه تدارك "إننا لم نتحقق حتى الآن" من تنفيذ ذلك، مؤكدا أن هذه القوات التي يقدر عديدها "بأكثر من 150 ألف" جندي لا تزال "في وضع يشكل تهديدا".
وأكد الرئيس الأميركي أنه إذا قامت روسيا بعمل عسكري ضد الجمهورية السوفياتية السابقة "فستكون الكلفة البشرية هائلة".
وأوضح بايدن أن أميركا والحلفاء مستعدون لفرض عقوبات قوية وقيود على الصادرات إذا أقدمت روسيا على مهاجمة أوكرانيا، وأن العقوبات الأميركية ستضع ضغوطا على قطاعات روسية رئيسية وعلى الاقتصاد.
كانت روسيا أعلنت، الثلاثاء، أنها بدأن سحب بعض قواتها من الحدود مع أوكرانيا.

المصدر: آ ف ب
جو بايدن
انسحاب
روسيا
أوكرانيا
آخر الأخبار
محمد بن راشد: الإمارات.. دولة المستقبل
الإمارات
محمد بن راشد: الإمارات.. دولة المستقبل
19 فبراير 2022
محمد بن زايد: توثيق شراكاتنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم
الإمارات
محمد بن زايد: توثيق شراكاتنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم
19 فبراير 2022
محمد بن زايد متحدثاً خلال القمة التي عقدها مع رئيس الوزراء الهندي عبر تقنية التواصل المرئي
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نقلة نوعية في العلاقات الإماراتية الهندية
19 فبراير 2022
إطلاق الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة
الإمارات
في ختام القمة المرئية بين محمد بن زايد وناريندرا مودي: إطلاق الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة
19 فبراير 2022
محمد بن زايد متحدثاً خلال القمة التي عقدها مع رئيس الوزراء الهندي عبر الاتصال المرئي
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نستثمر كل الفرص لمصلحة شعبينا.. ونمتلك الإرادة القوية
19 فبراير 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©