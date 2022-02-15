بايدن يعلّق على إعلان سحب قوات روسية من حدود أوكرانيا

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، إن هجوما روسيا على أوكرانيا لا يزال محتملا للغاية.

ودعا إلى "إعطاء الدبلوماسية كل فرص النجاح" لحل الأزمة.

وأضاف بايدن أن بداية انسحاب للقوات الروسية من الحدود الأوكرانية، كما أعلنت موسكو "سيكون أمرا إيجابيا"، لكنه تدارك "إننا لم نتحقق حتى الآن" من تنفيذ ذلك، مؤكدا أن هذه القوات التي يقدر عديدها "بأكثر من 150 ألف" جندي لا تزال "في وضع يشكل تهديدا".

وأكد الرئيس الأميركي أنه إذا قامت روسيا بعمل عسكري ضد الجمهورية السوفياتية السابقة "فستكون الكلفة البشرية هائلة".

وأوضح بايدن أن أميركا والحلفاء مستعدون لفرض عقوبات قوية وقيود على الصادرات إذا أقدمت روسيا على مهاجمة أوكرانيا، وأن العقوبات الأميركية ستضع ضغوطا على قطاعات روسية رئيسية وعلى الاقتصاد.

كانت روسيا أعلنت، الثلاثاء، أنها بدأن سحب بعض قواتها من الحدود مع أوكرانيا.

المصدر: آ ف ب