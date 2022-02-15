حمد بن عيسى: رؤية البحرين تقوم على التعايش السلمي والتسامح

المنامة (الاتحاد)

أكد عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة أن رؤية المملكة ونهجها يقومان على مبادئ ثابتة من حسن الجوار والاحترام المتبادل وتعزيز قيم التفاهم والحوار والتعاون والتعايش السلمي والتسامح والتقارب بين الشعوب.

جاء ذلك خلال استقبال الملك حمد بن عيسى في قصر الصخير أمس، رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت.

ورحب عاهل البحرين برئيس الوزراء الإسرائيلي، معرباً عن تطلعه إلى أن تسهم زيارته في دفع علاقات التعاون إلى مزيد من الخطوات الإيجابية المتقدمة التي تخدم المصالح المتبادلة.

كما استعرض مختلف جوانب التعاون الثنائي بين البلدين وفرص تعزيزه وتنميته وبخاصة في القطاعات الحيوية التي تحظى باهتمام متبادل بما يحقق تطلعاتهما إلى آفاق أوسع من التعاون والعمل المشترك المثمر في إطار ما تضمنه إعلان تأييد السلام، واتفاق مبادئ إبراهيم الموقعان بين الجانبين.

وأكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة أن رؤية المملكة ونهجها يقومان على مبادىء ثابتة من حسن الجوار والاحترام المتبادل وتعزيز قيم التفاهم والحوار والتعاون والتعايش السلمي والتسامح والتقارب بين الشعوب، معرباً عن أمله في أن يعم الأمن والسلام والاستقرار منطقة الشرق الأوسط بما يعود بالخير والرخاء والازدهار على دولها وشعوبها والعالم أجمع.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على مواصلة دعم العلاقات الثنائية والعمل المشترك بما يعزز مصالحهما ويخدم الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار في المنطقة.

ومن جانبه، أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، معبراً عن سعادته بزيارة مملكة البحرين لمواصلة تعزيز التعاون المشترك لما فيه صالح البلدين، منوهاً بما يوليه الملك من حرص واهتمام بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، متمنياً لمملكة البحرين وشعبها دوام النماء والازدهار. وقال الملك حمد بن عيسى آل خليفة إن «زيارة رئيس وزراء دولة إسرائيل ستكون زيارة مثمرة وناجحة بسبب عزيمته وقيادته نحو جهد متكامل مشترك لتحقيق الأفضل للشعبين إن شاء الله أشكرك على الحضور».

فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي: «جلالة الملك، لقد كان شرفًا عظيمًا لزيارة شعبك الرائع في مملكة البحرين، وأنا معجب بشجاعتك وعزيمتك على بناء دولتك، ولقد ناقشنا العديد من الأمور لبناء جسور جديدة وهيكلية لعلاقات أقوى وأكثر استدامة، وأتطلع للاستمرار في هذه العلاقة الرائعة».

وفي السياق، أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في البحرين خلال استقباله بينيت أن المملكة حريصة على التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لترسيخ أسس السلام والاستقرار في المنطقة لمواصلة تحقيق التطلعات التنموية المنشودة لبلدان ومواطني المنطقة، مشيراً إلى نهج المملكة الذي يرتكز دوماً على إرساء قيم التفاهم والحوار والتسامح والتعايش السلمي، وما توليه من اهتمام مستمر لدعم ومساندة كافة الجهود الدولية من أجل تعزيز مساعي الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة والعالم.

ونوه بأهمية مواصلة تعزيز العمل المشترك وتعزيز مجالات التعاون، في ضوء توقيع إعلان تأييد السلام واتفاق مبادئ إبراهيم بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة والتطلعات المنشودة، ويفتح آفاقاً أرحب لنمو وتطور العلاقات الثنائية ويعود بالخير والنماء على البلدين.

كما عقد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة جلسة مباحثات مع رئيس وزراء إسرائيل، حيث تم استعراض المواضيع ذات الاهتمام المشترك وأهم القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز مسارات التعاون بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل على الصعد كافة.

هذا وقد أقام ولي العهد البحريني مأدبة غداء، بحضور عدد من كبار المسؤولين، لرئيس وزراء إسرائيل والوفد المرافق له.