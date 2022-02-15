خبراء ومحللون غربيون: التدخل الدولي ضروري لوقف إرهاب «الحوثي»

دينا محمود (لندن)

لم يعد بوسع المجتمع الدولي الانتظار أكثر من ذلك للتدخل بشكل أكثر فعالية لوضع حد للصراع الدائر منذ أكثر من 7 سنوات في اليمن، موقف يجمع عليه حالياً الكثير من الخبراء والمحللين الغربيين والنشطاء المهتمين بحقوق الإنسان، وذلك في ضوء تواصل التبعات الكارثية للحرب اليمنية، التي أشعلت ميليشيات الحوثي الإرهابية شرارتها، وخلّفت مئات آلاف القتلى والجرحى وملايين اللاجئين والنازحين، جنباً إلى جنب مع مئات الآلاف ممن يعانون الأمراض والأوبئة وشح الغذاء والدواء.

وشدد الخبراء على أن هذا التدخل بات أمراً حتمياً، في ضوء التدهور المتسارع في الأوضاع الإنسانية في هذا البلد، الذي قالت الأمم المتحدة مؤخراً، إنه شهد الشهر الماضي سقوط عدد قياسي من الضحايا المدنيين، وهو ما يعُزى برأي مراقبين إلى تصعيد الميليشيات الحوثية الإجرامية، ممارساتها العدوانية على العديد من الجبهات، في محاولة يائسة لتعويض الهزائم التي تُمنى بها بشكل متواصل منذ مطلع العام الجاري.

وفي تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني لـ «منظمة السلام العالمي»، أكد الخبراء الغربيون أن الأوضاع الإنسانية المأساوية المستمرة حالياً في اليمن، تُذكر بأن المجتمع الدولي يصبح ملزما بالتدخل، عندما يبدأ أي نزاع في التأثير على نحو حاد على المدنيين في أي دولة، على مدار فترة طويلة من الزمن.

وحذر الخبراء من أن الإحجام عن مثل هذا التدخل، يقود إلى تفاقم أزمات، مثل تلك التي تعصف باليمن منذ استيلاء العصابة الحوثية على السلطة في عام 2014، ما جعل هذا البلد ساحة لحرب ضارية، تحولت في ما بعد إلى صراع بالوكالة، تسعى تنظيمات إرهابية مثل «القاعدة وداعش»، إلى الاستفادة منه، وهو ما يزيد من خطورته.

وأشاد الخبراء في الوقت نفسه بالخطوات التي قطعها المجتمع الدولي بالفعل، على طريق محاسبة المسؤولين عن الكارثة الإنسانية التي تضرب اليمن، مشيرين في هذا الشأن إلى تبني مجلس الأمن أواخر العام الماضي، قراراً بالإجماع، ينص على إدراج ثلاثة من قادة الميليشيات الحوثية الإرهابية، على «قائمة سوداء»، يعدها المجلس لمن يثبت تورطهم في تهديد السلم والأمن والاستقرار.

ووصف الخبراء تلك الخطوة بـ «التحرك الإيجابي»، لا سيما أن وضع هؤلاء الإرهابيين الحوثيين على القائمة السوداء، يعني فرض عقوبات عليهم، تشمل حظر سفرهم وتجميد أي أرصدة خاصة بهم كذلك.

ولكنهم أشاروا إلى أن هناك الكثير الذي لا يزال يتعين على المجتمع الدولي القيام به حيال الصراع اليمني، بموجب ما يُعرف بـ «مبدأ المسؤولية عن الحماية»، الذي أُقِر رسميا عام 2005، بعد أن حظي بموافقة جميع رؤساء الدول والحكومات في العالم.

فمن الركائز الأساسية لهذا المبدأ، التأكيد على تحمل المجتمع الدولي مسؤولية مساعدة دول العالم في حماية سكانها، والإشارة إلى أنه مسؤول كذلك، عن إسباغ الحماية على هؤلاء السكان، حال فشلت حكومة بلدانهم في ذلك.

وفي هذا الإطار، يتعين على المجتمع الدولي، وفقاً لهؤلاء الخبراء، الدعوة إلى مراقبة أي جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية تُرتكب في اليمن، وربما إحالة الصراع الدائر في هذا البلد إلى المحكمة الجنائية الدولية، بما يعني إمكانية مقاضاة إرهابيي «الحوثي» أمام القضاء الدولي.

كما يتعين على العالم أيضاً تكثيف جهوده لحماية الفئات الأكثر عرضة للخطر من غيرها في اليمن، والحرص على تقديم مزيد من المساعدات الإنسانية إلى السكان ممن يواجهون خطر مواجهة المجاعة الأشد وطأة في العالم منذ عقود، خاصة في ظل اضطرار وكالات إغاثة مثل برنامج الأغذية العالمي إلى تقليص أنشطتها بسبب مشكلات في التمويل.