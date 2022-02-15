126 مليار دولار خسائر الناتج المحلي لليمن بسبب الحوثيين

القاهرة (الاتحاد)

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني واعد باذيب، إن الحرب في اليمن أدت إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 50% خلال الفترة من 2014 - 2019، وقدرت تكلفة الفرص الضائعة في الناتج المحلي التراكمية بحوالي 93 مليار دولار، وارتفعت إلى 126 مليار دولار في عام 2020 بحسب نتائج دراسة أعدها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة نتيجة للحرب.

وأضاف، في كلمته خلال جلسة العمل حول التنمية المستدامة المنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر الأسبوع العربي للتنمية في القاهرة: إن «الحرب عرقلت تقدم اليمن في تحقيق تقدم ملموس بأهداف التنمية المستدامة 2030، والتخفيف من الفقر والبطالة، وتحسين مستوى المعيشة والحد من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، والارتقاء بمؤشرات الوضع التعليمي والصحي والبيئي».

وأشار إلى أن الحرب أدت أيضاً إلى تراجع الموارد المحلية، وتفاقم الوضع المالي الحكومي، حيث تواجه المالية العامة وضعاً صعباً غير مسبوق، فقد ارتفع العجز إلى حوالي 15% من الناتج في عام 2016، وانقسمت الإدارة المالية وتراجعت الضرائب بحوالي 30%، كما توقف إنتاج وتصدير النفط والغاز وتراجعت عائداته بنسبة تصل إلى 80%.