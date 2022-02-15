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اليمن يحذر من ابتزاز الميليشيات للمجتمع الدولي لتحقيق مكاسب سياسية
عبدالله السعدي، مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة
16 فبراير 2022 01:17

عدن (الاتحاد)

بحث مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي مع المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرغ المستجدات السياسية والأوضاع الإنسانية والاقتصادية، وجهود الحكومة لإنهاء الصراع وتحقيق السلام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها واستعراض الخطوات التي يبذلها المبعوث الخاص لإنهاء الأزمة اليمنية واستئناف العملية السياسية والدفع قدماً بمسار السلام. وجدد السعدي التأكيد على دعم الحكومة اليمنية وحرصها على تحقيق السلام وإنهاء المعاناة الإنسانية، ومواصلة انخراطها الإيجابي مع كل الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الصراع وتسهيل مهام المبعوث الخاص.
كما حذر السعدي من تلاعب ميليشيات الحوثي واستغلالها لتلك الجهود في إطالة الحرب ومضاعفة الأزمة الإنسانية وابتزاز المجتمع الدولي لتحقيق مكاسب سياسية.

اليمن
عبدالله السعدي
الأمم المتحدة
ميليشيات الحوثي
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