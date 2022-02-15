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السعودية تؤكد تمسكها بالتسوية السياسية في اليمن
الملك سلمان بن عبدالعزيز
16 فبراير 2022 01:17

الرياض (الاتحاد)

ثمنت السعودية، أمس، التزام الرئيس الأميركي بدعم المملكة في الدفاع عن أراضيها وحماية مواطنيها وتأمين احتياجاتها الدفاعية لتعزيز الجهود المشتركة للمحافظة على أمنها وأمن المنطقة.
وقالت وكالة الأنباء السعودية «واس»، إن مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أكد حرص المملكة على نزع أسباب التصعيد في المنطقة ودعم جهود الإدارة الأميركية الرامية لمنع امتلاك إيران السلاح النووي، وضرورة العمل المشترك لمواجهة الأنشطة الهدامة لأذرعها.
وأضافت أن المجلس أعرب عن التقدير لموقف الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المندد بالمحاولة العدائية التي استهدفت المدنيين المسافرين والعاملين بمطار أبها الدولي جنوب السعودية.
وأضاف: «إن هذه المحاولة العدائية، تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وجريمة حرب من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية، وذلك من خلال استمرارها في تجاوزاتها ونهجها العدائي، ورفضها للإذعان لدعوات السلام».
وأشار البيان إلى حرص المملكة على الوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث التي تتضمن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي 2216 والسعي لتحقيق الأمن والنماء للشعب اليمني والاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية له، وإعادة إعمار بلاده.

السعودية
اليمن
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