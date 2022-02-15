مقتل عشرات الحوثيين وتدمير 8 آليات بغارات في حجة

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

قتل وجرح عشرات العناصر من ميليشيات الحوثي الإرهابية، أمس، جراء غارات مركزة لمقاتلات تحالف دعم الشرعية في محافظة حجة.

وقال التحالف في بيان، إنه نفذ خلال الـ24 ساعة الماضية 12 عملية استهداف ضد الميليشيات الإرهابية بعدة جبهات في المحافظة الحدودية مع السعودية، ولفت إلى أن الغارات أدت إلى القضاء على العشرات من الحوثيين الإرهابيين، وتدمير 8 آليات عسكرية.

وتواصل مقاتلات التحالف ضرباتها الجوية على مواقع وتحصينات الميليشيات الإرهابية بعديد من جبهات القتال في محافظات عدة، وتكبيدها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وشنت ميليشيات الحوثي الإرهابية، أمس، قصفاً صاروخياً على الأحياء السكنية بمحافظة مأرب.

وقالت مصادر محلية، إن ميليشيات الحوثي قصفت بصاروخ بالستي الأحياء السكنية في حي المجمع السكني بمدينة مأرب.

وأشارت إلى أن الصاروخ سقط في أحد الأحياء السكنية في المدينة المكتظة بالسكان والنازحين، بمنطقة «الروضة»، وأسفر عن حدوث أضرار في المنازل من دون سقوط ضحايا.

كما فجّرت الميليشيات الإرهابية سيارة مفخخة أثناء مرور شاحنات للجيش في الخط الدولي شمالي مأرب، من دون تسجيل أضرار بشرية أو مادية.

وقالت مصادر محلية، إن سيارة مفخخة انفجرت على الخط الدولي بالقرب من منطقة محطة «بن معيلي» شمالي مأرب، وأضافت أن الانفجار كان يستهدف شاحنات تنقل عتاداً عسكرياً لقوات الجيش وكانت في طريقها إلى مدينة مأرب، وأكدت المصادر أن الانفجار لم يتسبب بأي أضرار بشرية أو مادية.

وتواصل ميليشيات الحوثي الإرهابية بشكلٍ متواصل قصفها العشوائي بعشرات الصواريخ الباليستية، والطائرات المُسيّرة مستهدفةً مخيمات النازحين والأحياء السكنية بمحافظة مأرب، ما يسفر دائماً عن سقوط آلاف الضحايا في أوساط المدنيين.

إلى ذلك، قام وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز بزيارة قوات الجيش اليمني ومقاتلي القبائل في الجبهات الجنوبية بمحافظة مأرب.

وثمن الإرياني دور قوات تحالف دعم الشرعية ودعمها غير المحدود في عملية استعادة الدولة على كامل ترابها الوطني، مؤكداً أن هذه المواقف الخالدة ستظل محفورة في ذاكرة اليمنيين.

وقال الوزير: «العالم أدرك أن التعايش مع ميليشيات الحوثي، أمر مستحيل في ظل ما تحمله من أفكار إرهابية، وتعنتها أمام جهود تحقيق السلام، وممارساتها الإرهابية المستمرة في استهداف المدن والأحياء وقتلها للمدنيين وهجماتها الإرهابية على السعودية والإمارات، وتهديدها لأمن واستقرار المنطقة والملاحة الدولية».

ودعا الإرياني أهالي المحافظات الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية، للحفاظ على أبنائهم، وعدم تركهم فريسة للميليشيات العنصرية، لتقذف بهم في جحيم الموت، بعد أن تسببت في تجويع الشعب اليمني، وإراقة دماء أبنائه الأبرياء من أجل مشروعها الطائفي.

من جانبه، أكد رئيس هيئة الأركان العامة أن الجيش اليمني قادر على صناعة التحولات الوطنية بفضل تضحياته والتفاف كل الشرفاء والأحرار، ودعم الأشقاء في تحالف دعم الشرعية، موضحاً أن الشعب وقواته المسلحة وقيادته الشرعية يقفون في معركة المصير والهوية ضد الإرهاب وميليشياته.

وفي الضالع، لقي عدد من عناصر الميليشيات الإرهابية مصرعهم، بينما أصيب آخرون بنيران الجيش غرب مديرية «قعطبة».

وقال مصدر عسكري، إن قوات الجيش والقبائل أفشلت محاولتي تسلل للميليشيات على مواقعه في قطاعي «صبيرة» بـ«الفاخر»، ومعسكر «الجب» بـ«حجر» غربي مديرية «قعطبة».

وأوضح المصدر أن قوات الجيش تعاملت مع الميليشيات بمختلف أنواع الأسلحة، وأوقعت عدداً من القتلى والجرحى بصفوفها، مؤكداً أن قوات الجيش حاصرت عناصر حوثية، بينما أجبرت مجاميع أخرى على الفرار تاركة جثث قتلاها خلفها.