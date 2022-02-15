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العراق يقتل عنصرين من «داعش»
مقاتلة من سلاح الجو في الجيش العراقي
16 فبراير 2022 00:38

أفاد بيان عسكري عراقي، الثلاثاء، بأن اثنين من عناصر تنظيم داعش الإرهابي قتلا بضربة جوية لمقاتلات «إف -16» في محافظة صلاح الدين.
وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة أن مقاتلات «إف -16» التابعة للجيش العراقي وجهت ضربة موجعة لأحد أوكار تنظيم داعش المتطرف في سلسلة جبال «حمرين» ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين، أسفرت عن مقتل اثنين من عصابات «داعش» كانا داخل الوكر.وتعهدت قيادة العمليات المشتركة العراقية، في بيانها، «بملاحقة عناصر داعش المنهزمة، وستكون لنا عمليات لاحقة».
كانت الحكومة العراقية أعلنت، في أواخر عام 2017، القضاء عسكرياً على التنظيم المتشدد في البلاد. لكن خلايا نائمة لا تزال تنفذ، من حين لآخر، عمليات ضد المدنيين وقوات الأمن والجيش.

المصدر: د ب أ
داعش
العراق
مقاتلة
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