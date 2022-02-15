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أميركا تكشف عن طلب أبلغه بلينكن للافروف
دبابات روسية تنسحب من الحدود مع أوكرانيا
16 فبراير 2022 00:22

قالت وزارة الخارجية الأميركية، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أبلغ نظيره الروسي سيرجي لافروف، الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة لديها مخاوف مستمرة بخصوص قدرة روسيا على غزو أوكرانيا وتحتاج إلى رؤية «وقف تصعيد يمكن التحقق منه والوثوق به».
وتحدث الوزيران هاتفيا بعد أن قالت روسيا، إن بعض قواتها عادت إلى قاعدتها بعد تدريبات بالقرب من أوكرانيا، وقال الرئيس فلاديمير بوتين، إنه مستعد لمواصلة الحوار.
لكن الدول الغربية لم تؤكد بعد أنها لاحظت انخفاضاً في الحشد الروسي، البالغ قوامه 130 ألف جندي، بالقرب من حدودها مع أوكرانيا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، في بيان، إن بلينكن أبلغ لافروف بأن واشنطن ملتزمة بالسعي إلى حل دبلوماسي للأزمة، وبأنه يتطلع إلى رد روسيا المكتوب على اقتراحات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن الأمن الأوروبي.
وأضاف برايس «كرر الوزير بلينكن مخاوفنا المستمرة من أن روسيا لديها القدرة على غزو أوكرانيا في أي لحظة، وشدد على الحاجة إلى رؤية وقف تصعيد مجد يمكن التحقق منه والوثوق به».
بدورها، قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، إن لافروف شدد على ضرورة مواصلة العمل معاً ودعا إلى حوار عملي بشأن الأمن، لكنه قال لبلينكن إن «الخطاب العدواني» الذي تضخمه واشنطن غير مقبول.

المصدر: وكالات
أنتوني بلينكن
لافروف
أوكرانيا
تصعيد
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