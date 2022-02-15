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هولندا تحدد موعداً لرفع أغلب قيود «كورونا»
إرنست كيبرز، وزير الصحة الهولندي
16 فبراير 2022 00:02

أعلن وزير الصحة الهولندي إرنست كيبرز، اليوم الثلاثاء، أن بلاده سترفع معظم القيود المفروضة لمكافحة مرض «كوفيد-19» بحلول 25 فبراير الجاري.
وأضاف أن الحياة ستعود إلى طبيعتها في ظل تراجع عدد الإصابات والحالات التي تستدعي الاستشفاء.
وستعود المقاهي والمطاعم والنوادي إلى ساعات العمل القديمة «ما قبل الوباء» وستلغى إلزامية التباعد الجسدي، ووضع الكمامات في معظم الأماكن.
فرضت الحكومة الهولندية تدابير كانت من بين الأشد على مستوى أوروبا في ديسمبر الماضي، بعد ارتفاع عدد الإصابات بالمتحورة «أوميكرون»، لكنها بدأت رفعها تدريجياً.
وقال وزير الصحة في مؤتمر صحفي «سنعيد فتح البلد مجدداً.. سنعود إلى مواعيد الإغلاق التي كانت متّبعة قبل "كورونا"، ولن يعود عليكم مراعاة ترك مسافة 1.5 متر بين شخص وآخر بعد الآن».
وأضاف «سيكون وضع الكمامات إلزامياً في وسائل النقل العام وفي المطار فقط. ما زال التباعد ووضع الكمامات منطقيا لكنه ليس إلزامياً».
لكن كيبرز شدد على أن الوباء «لم ينتهِ» ولا يزال على الفئات الأضعف توخي الحذر.
وتولى وزير الصحة منصبه ضمن حكومة رئيس الوزراء مارك روتي الجديدة في يناير الماضي وسرعان ما أكد أنه يسعى لإعادة الحياة إلى طبيعتها.

المصدر: آ ف ب
هولندا
قيود
فيروس كورونا
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