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ولي عهد البحرين يزور إسرائيل قريباً
ولي عهد البحرين يستقبل رئيس وزراء إسرائيل
15 فبراير 2022 23:51

قال وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني، اليوم الثلاثاء، إن ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة قبل دعوة لزيارة إسرائيل.
وأضاف الزياني للصحفيين، أن الزيارة ستتم في المستقبل القريب.
وأوضح وزير الخارجية البحريني، بعد لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الذي يزور البحرين للمرة الأولى، أن الملف النووي الإيراني والإرهاب كانا ضمن جدول المباحثات بين المملكة وإسرائيل. 
ووصف الزياني زيارة رئيس وزراء إسرائيل لمملكة البحرين بأنها علامة فارقة أخرى في العلاقات بين البلدين.
وأكد أن مملكة البحرين وافقت على تعزيز التعاون مع إسرائيل «في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية». 
 

المصدر: وكالات
البحرين
سلمان بن حمد
إسرائيل
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