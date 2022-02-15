الجامعة العربية تؤكد أهمية الحوار الوطني الشامل في السودان
الجامعة العربية تؤكد أهمية الحوار الوطني الشامل في السودان
15 فبراير 2022 22:13
أحمد شعبان (القاهرة)
أعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن دعمها للجهود المبذولة لتسهيل عملية حوار وطني سوداني شامل، تفضي إلى تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة، وعقد انتخابات حرة ونزيهة بعد فترة انتقالية متفق عليها، وتعديلات مقبولة للجميع على الوثيقة الدستورية.
وبحسب بيان للجامعة العربية، اليوم الثلاثاء، جدد مصدر مسؤول بالأمانة العامة تأييد الجامعة العربية للمساعي الحميدة التي تبذلها حالياً بعثة الأمم المتحدة بالسودان لتسهيل هذا الحوار الوطني الشامل.
وأكد المصدر وقوف الجامعة العربية بقوة إلى جوار السودان من أجل معالجة تحديات المرحلة الحالية، وتحقيق تطلعات الشعب السوداني نحو السلم الأهلي والتنمية والديمقراطية.