هجوم إلكتروني يستهدف موقع وزارة الدفاع الأوكرانية

أعلنت أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، تعرّض مواقع وزارة الدفاع ومصرفين حكوميين لهجوم إلكتروني.

وسبق أن تعرضت مواقع إلكترونية حكومية في أوكرانيا إلى هجمات مماثلة خلال الأسابيع الماضية.

يأتي ذلك فيما أعلنت روسيا، اليوم الثلاثاء، بدء سحب بعض جنودها من الحدود مع أوكرانيا.

وأدى حشد قوات روسية قرب حدود الجمهورية السوفياتية السابقة إلى اعتقاد دول غربية بأن موسكو تخطط لمهاجمة أوكرانيا. وهو ما نفته روسيا مراراً.

واليوم، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس عقب مباحثات بينهما في العاصمة موسكو «لا نريد حرباً في أوروبا. ولذلك، عرضنا مقترحاتنا الأمنية، لكننا لم نتلق رداً بناء عليها».

وأضاف الرئيس الروسي أنه يريد «مواصلة العمل» مع الغرب بشأن الأمن الأوروبي لنزع فتيل الأزمة حول أوكرانيا.

المصدر: آ ف ب