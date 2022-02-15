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أوكرانيا ترد على طلب بعدم ضمها إلى «الناتو»
ديمترو كوليبا وزير خارجية أوكرانيا
15 فبراير 2022 21:11

ردت أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، على المطلب الروسي الداعي إلى عدم ضمها لحلف شمال الأطلسي «الناتو».
وقال وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا، إن أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي هما وحدهما من يحق له اتخاذ قرار فيما يتعلق بمحاولة انضمام كييف إلى الحلف.
يعتبر انضمام أوكرانيا إلى الحلف إحدى المسائل الخلافية بين روسيا والدول المنضوية تحت الحلف، بما فيها الولايات المتحدة. وتدعو روسيا الحلف الغربي إلى عدم السماح للجمهورية السوفياتية السابقة بالانضمام إليه.
وأضاف كوليبا، بعد اجتماعه مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، «ليس لأحد غير أوكرانيا وأعضاء حلف الأطلسي حق في الإدلاء برأي في المناقشات ذات الصلة بعضوية أوكرانيا في الحلف في المستقبل».
وجاء الاجتماع مع دي مايو بعد ساعات من إعلان روسيا سحب بعض قواتها المنتشرة قرب أوكرانيا.
كان الحلف قد تعهد بضم أوكرانيا إلى صفوفه وهو ما تعتبره روسيا اقتراباً غير مقبول من حدودها.

المصدر: رويترز
ديمترو كوليبا
أوكرانيا
حلف الناتو
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