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وزير الدفاع الروسي يصل إلى سوريا لإطلاق مناورات عسكرية
وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو
15 فبراير 2022 19:56

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها إن الوزير سيرجي شويجو توجه إلى سوريا لتفقد المناورات العسكرية التي تشارك فيها 15 سفينة حربية و30 طائرة في شرق البحر الأبيض المتوسط ​اليوم الثلاثاء.
وقالت روسيا، في وقت سابق، إنها نشرت طائرات مقاتلة مسلحة بصواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت في قاعدتها الجوية في سوريا لإجراء المناورات البحرية.
وذكرت وكالتا الإعلام الروسية و«تاس» للأنباء، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، نقلا عن وزارة الدفاع الروسية، إن المناورات ستشمل عدة أساطيل روسية وتُجرى في شرق البحر الأبيض المتوسط.
وأعلنت روسيا، في وقت سابق اليوم، خططا لإجراء تدريبات مماثلة في بحر «بارنتس».

 

المصدر: وكالات
سيرجي شويجو
مناورات عسكرية
سوريا
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