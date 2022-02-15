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رئيس إسرائيل يزور تركيا خلال أسابيع
الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ
15 فبراير 2022 19:35

أكد مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، يوم الثلاثاء، عزمه القيام بزيارة إلى تركيا، بعد سنوات من توتر العلاقات بين البلدين.

وقال مكتب الرئيس في بيان إن «وفداً من كبار المسؤولين الأتراك سيصل إسرائيل، هذا الأسبوع، في إطار التحضير لزيارة هرتسوغ المرتقبة»، دون تحديد موعدها.

وبحسب البيان، فإن الزيارة تهدف إلى «إجراء مباحثات حول العلاقات بين البلدين».

ووفقاً لوسائل إعلام تركية، فإن من المتوقع أن تتم الزيارة يومي 9 و10 مارس المقبل.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن الشهر الماضي عن زيارة مرتقبة لنظيره الإسرائيلي، مطلع فبراير الجاري.

 

المصدر: وكالات
تركيا
إسرائيل
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