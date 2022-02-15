محللة أميركية تكشف لـ"الاتحاد" أهمية العلاقات التركية الإماراتية
علما الإمارات وتركيا
15 فبراير 2022 19:17
عبد الله أبو ضيف ( القاهرة )
قالت هديل عويس المحللة السياسية الأميركية في شؤون الشرق الأوسط، إن بداية تولي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للسلطة في بلاده مثلت انفتاح كبير مع الدول العربية تحديدًا في المنطقة، حيث اتجه إلى سياسة صرف المشاكل وهو الأمر الذي أدى إلى انتشار مشروعه والإعجاب به من الجميع.
وأضافت عويس لـ"الاتحاد" أن العلاقات التركية الإماراتية الحالية قديمة ومتجذرة، حيث لم يكن توقفها إلى بسبب سياسات خاطئة من الجانب التركي، إلا أن الأكيد هو استفادة الجانب التركي من الإمارات على المستوى الاقتصادي والسياسي مشيرة إلى أن أزمة كوفيد 19 هي الأخرى من الأزمات التي جعلت البلدان تتجه إلى سياسة صرف المشاكل وعودة العلاقات بشكل جيد مع محيطها.
وأكد أن ازمة التغيرات المناخية هي الأخرى من ضمن المشكلات التي تحتاج معها الدول إلى ضرورة التحلي بـ سياسة متوازنة، مع التعاون مع محيطها الإقليمي، وهو الأمر الذي تستفيد منه تركيا بالطبع في علاقاتها مع الإمارات وعودتها للتوازن السياسي حتى مع اليونان بعد فترة من الأزمات الإقليمية المتشابكة.
وأردفت ان الانسحاب الأميركي هو الآخر من المنطقة دفع الجميع إلى ضرورة وجود علاقات متوازنة في المنطقة، خاصة وأن جميع المصالح متشابكة، حيث ساهمت سياسة الرئيس الأميركي جو بايدن في التخلي عن سياسة شرطي العالم في وجود تواصل أكبر بين دول المنطقة ومن ثم مزيد من العلاقات المشتركة التي تهدف لسلام دائم.
ويزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإمارات العربية المتحدة في هذه الأثناء، حيث تأتي الزيارة ردا على زيارة ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، في ضوء العلاقات المشتركة بين البلدين .