بوتين يدلي بتصريحات مطمئنة حول التوتر بشأن أوكرانيا
بوتين يعقد مباحثات مع شولتس
15 فبراير 2022 19:07
أدلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بتصريحات مهمة ومطمئنة بشأن التوتر مع الدول الغربية بشأن أوكرانيا والأمن في أوروبا. وقال بوتين، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس عقب مباحثات بينهما في العاصمة الروسية موسكو "لا نريد حرباً في أوروبا. ولذلك، عرضنا مقترحاتنا الأمنية، لكننا لم نتلق رداً بناء عليها". وأضاف الرئيس الروسي أنه يريد "مواصلة العمل" مع الغرب بشأن الأمن الأوروبي لنزع فتيل الأزمة حول أوكرانيا. وقال "نحن مستعدون لمواصلة العمل معا. نحن مستعدون للمضي قدماً في مسار المفاوضات". بدوره، اعتبر المستشار الألماني أن إعلان انسحاب قوات روسية من على الحدود الأوكرانية يشكل "إشارة جيدة". وقال، خلال المؤتمر الصحفي مع بوتين "كوننا نسمع الآن أنه تم سحب بعض القوات هو في أي حال إشارة جيدة. نأمل أن يكون هناك المزيد"، مؤكداً أن الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تجنب نزاع "أبعد من أن تكون قد استنفدت". وأوضح شولتس أن "الأمن المستدام" في أوروبا غير ممكن من دون روسيا. وقالت الولايات المتحدة ودول غربية إن روسيا تخطط لشن عملية عسكرية داخل الأراضي الأوكرانية. وهو ما نفته روسيا مراراً.