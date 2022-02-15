إجلاء 2000 شخص بفرانكفورت بسبب قنبلة من الحرب العالمية

أعلنت سلطات مدينة فرانكفورت الألمانية، اليوم الثلاثاء، اعتزامها إجلاء أكثر من 2000 شخص عن مساكنهم في المدينة لإبطال مفعول قنبلة من الحرب العالمية.

وكان تم العثور على القنبلة أمس الاثنين في حي بوكنهايم، ومن المنتظر أن يتم إبطال مفعولها غداً الأربعاء.

كان عمال بناء عثروا على القنبلة التي لم تنفجر والبالغ وزنها 50 كيلوجراماً، في منطقة قريبة من معرض فرانكفورت، وذكرت سلطات المدينة أنه تم تأمين القنبلة وأنها في وضع مستقر.

وذكرت سلطات المدينة أنها أخطرت نحو 2300 من سكان المنطقة بإخلاء مساكنهم حتى الساعة الحادية عشرة قبل ظهر غد، ويوجد داخل المنطقة المغلقة ثلاثة فنادق ومحطة تحويل للطاقة الكهربائية وروضتا أطفال ومدرسة.

وسيتعين أيضاً إغلاق الطريق السريع رقم ايه 648 لبضع ساعات كما ستؤثر إجراءات إبطال مفعول القنبلة على حركة النقل العامة في المنطقة.

وعرضت قوات الإطفاء مساعدة الناس ذوي القدرة المحدودة على التنقل في مغادرة المنطقة.

ووفرت المدينة نزلا للسكان للإقامة فيها خلال فترة إبطال مفعول القنبلة كما وفرت نزلا آخر لمصابي عدوى كورونا.