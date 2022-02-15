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قاضية تصدر مذكرة إحضار بحق حاكم مصرف لبنان
رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان المركزي
15 فبراير 2022 17:49

قالت القاضية اللبنانية غادة عون، اليوم الثلاثاء، إنها مددت إلى أجل غير مسمى مذكرة إحضار كانت قد أصدرتها في وقت سابق من هذا الشهر بحق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة.
تأتي المذكرة المفتوحة بعد أن فشلت القوى الأمنية في إحضار سلامة إلى جلسة استجواب.وسعت القضية إلى إحضار سلامة للتحقيق كشاهد في قضايا مالية.
ونفى سلامة ارتكاب أي مخالفة وطلب تنحية غادة عون عن التحقيقات، معتبراً أنها متحيزة.
يواجه لبنان أزمة مالية أدت إلى هبوط العملة المحلية (الليرة) أكثر من 90 في المئة.
وفي ختام مباحثات استمرت أكثر من أسبوعين عبر الإنترنت مع مسؤولين لبنانيين قال صندوق النقد الدولي الجمعة إن لبنان يواجه أزمة "غير مسبوقة ومعقدة" تتطلب برنامج إصلاح اقتصادي ومالي شامل.

المصدر: رويترز
رياض سلامة
لبنان
تحقيق
القضاء
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