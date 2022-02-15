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«الناتو» يعلّق على إعلان سحب قوات روسية من حدود أوكرانيا
دبابات من الجيش الروسي تنسحب من الحدود مع أوكرانيا
15 فبراير 2022 17:17

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، اليوم الثلاثاء،  إنه لا تتوافر أي مؤشرات على أن موسكو تسحب قواتها من الحدود.
وأكد في مؤتمر صحفي "حتى الآن لم نلمس أي مؤشر على خفض التصعيد على الأرض".
وأضاف أن الإشارات الصادرة عن روسيا لمواصلة السبل الدبلوماسية بشأن أزمة أوكرانيا أمر إيجابي، موضحاً "ثمة إشارات صادرة من موسكو على ضرورة مواصلة السبل الدبلوماسية، هذا يدفع إلى تفاؤل حذر".
كانت الرئاسة الروسية أكدت، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، بدء عملية سحب مقررة لجزء من القوات الروسية المنتشرة عند الحدود مع أوكرانيا، لكنه شدد على أن روسيا ستواصل تحريك جنودها في أنحاء البلاد كما تراه مناسباً.
وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين "قلنا دائماً إنه بعد انتهاء التدريبات... سيعود الجنود إلى قواعدهم الدائمة. ما من جديد هنا. إنها عملية عادية".

المصدر: وكالات
حلف شمال الأطلسي
الجيش الروسي
انسحاب
أوكرانيا
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