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«الصحة العالمية» تدعو إلى هذه الإجراءات للقضاء على الجائحة
أرشيفية
15 فبراير 2022 16:34

دعا المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية الثلاثاء إلى تعزيز جهود التلقيح في أوروبا الشرقية، مؤكداً أن «المد» المرتبط بانتشار المتحورة أوميكرون من فيروس كورونا يتقدم نحو الشرق.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة هانس كلوغه إنه في الأسبوعين الماضيين، تضاعفت حالات كوفيد-19 في ست دول (أرمينيا وأذربيجان وبيلاروس وجورجيا وروسيا وأوكرانيا) تقع في الشرق، ما يشكل المنطقة الأوروبية لمنظمة الصحة.

وأضاف في بيان أنه «كما هو متوقع، تتقدم موجة أوميكرون شرقاً، وقد رصدت عشر دول أعضاء في الشرق حتى الآن هذه المتحورة». تضم منطقة أوروبا لدى منظمة الصحة العالمية 53 دولة، يقع عدد كبير منها في آسيا الوسطى.

عبر كلوغه عن أسفه لضعف معدلات التلقيح في بعض أقسام هذه المنطقة، مع أقل من 40% من الأشخاص الذين تفوق أعمارهم 60 عاماً أخذوا اللقاح المضاد لكوفيد بالكامل، في البوسنة والهرسك وبلغاريا وقرغيزستان وأوكرانيا وأوزبكستان.

وأوضح أنه في بلغاريا وجورجيا ومقدونيا الشمالية هناك أقل من 49% من موظفي قطاع الصحة تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لكوفيد.

وقال كلوغه: «أدعو الحكومات والهيئات الصحية والشركاء المعنيين إلى النظر في الأسباب المحلية لطلب وقبول أقل للقاح والقيام بتدخل مكيف لزيادة معدلات التلقيح بشكل عاجل، عملاً بمعطيات محددة». من جانب آخر، وفي مواجهة «مد أوميكرون» ومع «استمرار انتشار دلتا في الشرق إلى حد كبير»، فإن الوضع «مقلق» وهذا «ليس الوقت المناسب لرفع الإجراءات التي نعلم أنها تقلل من انتشار كوفيد -19».

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تشمل بالإضافة إلى تجنب الأماكن المزدحمة، وضع الكمامات في الداخل وزيادة التهوية واستخدام الفحوصات السريعة لتحديد الإصابات في وقت مبكر.

المصدر: وكالات
فيروس كورونا
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منظمة الصحة العالمية
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