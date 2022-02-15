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أردوغان: علاقاتنا بالإمارات متينة وعميقة
من مراسم استقبال الرئيس التركي بأبوظبي
15 فبراير 2022 15:59

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يختتم زيارته إلى الإمارات، اليوم الثلاثاء، إن علاقاتنا بالإمارات لديها تاريخ عميق الجذور وبنية تحتية متينة.وأضاف أن هدف بلاده الحالي يتمثل بالارتقاء بالعلاقات الثنائية مع الإمارات إلى مستويات أعلى في جميع المجالات. وأوضح: "الاتفاقيات التي تم توقيعها أمس (الاثنين) في مجالات واسعة بدءا من الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى النقل، ومن الصحة إلى الزراعة، وصولا إلى الاستثمارات المتبادلة، أظهرت بشكل واضح مدى رغبتنا في العمل معا لتحقيق هذا الهدف"، وفق ما نقل موقع "سكاي نيوز عربية".وأشار أردوغان إلى أن "البنية الاقتصادية للبلدين التي تكمل كل واحدة منها الأخرى، تشير إلى وجود فرص أكثر من الأرقام الموجودة بالفعل". واختتم بالقول: "الهدف من زيارتنا هو الاستفادة من هذه الفرص وتنفيذها". وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قد بحث مع أردوغان، الاثنين، العلاقات الثنائية والآفاق الجديدة الواعدة للتعاون والعمل المشترك بين الإمارات وتركيا في مختلف المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين. وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد والرئيس التركي تبادل اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم وبروتوكولات بين عدة جهات في الإمارات ونظيراتها في تركيا، تهدف إلى تعزيز التعاون وتوسيع الشراكات بين البلدين فيما تشمل مجالات الاستثمار والصحة والزراعة بجانب النقل والصناعات والتقنيات المتقدمة والعمل المناخي إضافة إلى الثقافة والشباب وغيرها.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
تركيا
الإمارات
رجب طيب أردوغان
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