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روسيا تشهد انخفاضاً ملحوظاً في عدد الإصابات بـ«كورونا»
روسيا تشهد انخفاضاً ملحوظاً في عدد الإصابات بـ«كورونا»
15 فبراير 2022 15:23

شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» في روسيا انخفاضاً ملحوظاً خلال الساعات الـ24 الماضية. وأعلنت السلطات الصحية الروسية في تقريرها اليومي وبحسب وكالة «انتر فاكس» للأنباء عن تسجيل 166631 إصابة جديدة بالفيروس خلال اليوم الأخير، مقارنة بـ 180456 إصابة أمس، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها 14 مليوناً و480 ألفاً و596 إصابة، ورصد ارتفاع في الوفيات بتسجيلها 704 حالات وفاة خلال آخر 24 ساعة مقابل 683 وفاة أمس، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء في البلاد 341 ألفاً و338 حالة وفاة، مع تماثل 137881 شخصاً للشفاء ليصبح مجموع المتعافين 11 مليوناً و470 ألفاً و925 شخصاً. وفي سياق متصل، أعلنت «أناستاسيا راكوفا» نائبة عمدة موسكو عن بدء تجربة سريرية في العاصمة موسكو لاختبار نجاعة لقاح أنفي ضد فيروس كورونا وبمشاركة 660 شخصاً.

المصدر: وام
روسيا
فيروس كورونا
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