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موسكو: بدء عودة قوات روسية إلى ثكناتها
جندي روسي يمر بالقرب من دبابات خلال التدريبات التي أجرتها القوات المسلحة للمنطقة العسكرية الجنوبية في ميدان كاداموفسكي في منطقة روستوف
15 فبراير 2022 14:14

صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيجور كوناشينكوف بأن وحدات من المناطق العسكرية الجنوبية والغربية اختتمت مهامها اليوم الثلاثاء وبدأت في التوجه عائدة إلى ثكناتها.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن كوناشينكوف القول، في بيان، إن الوحدات التي أنهت تدريباتها بدأت في تحميل الأفراد والمعدات على قطارات ومركبات 
لتبدأ رحلة العودة إلى ثكناتها العسكرية.

وكانت تقارير سابقة أفادت بأن قوات من كافة المناطق العسكرية الروسية تقريبا كانت تشارك في تدريبات واسعة النطاق.

وكان نشر القوات قرب الحدود مع أوكرانيا تسبب في زيادة حدة التوترات بين الغرب وروسيا لمستويات غير مسبوقة منذ حقبة الحرب الباردة. 

وأعربت الدول الغربية عن مخاوفها من غزو روسي وشيك لأوكرانيا، فيما أكدت روسيا أكثر من مرة أن نشر القوات هدفه المشاركة في تدريبات عسكرية 
قانونية. 

المصدر: وكالات
روسيا
أوكرانيا
موسكو
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