البرلمان العربي يؤكد حرصه على ترسيخ قيم ومبادئ حقوق الإنسان

أحمد شعبان (القاهرة) أكَّد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، حرص البرلمان العربي على ترسيخ قيم ومبادئ حقوق الإنسان، معرباً عن تطلعه إلى تعزيز التعاون وتنسيق الجهود بين المرصد العربي لحقوق الإنسان ولجنة الميثاق بالجامعة العربية، بهدف تعزيز المنظومة العربية لحقوق الإنسان على كافة المستويات. جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة التاسعة عشرة للجنة العربية لحقوق الإنسان التابعة للجامعة العربية «لجنة الميثاق»، وهي الدورة المخصصة لمناقشة التقرير المقدم من جمهورية العراق. وشدد رئيس البرلمان العربي، على أن التزام الدول العربية بأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، يمثل أبلغ رد عملي على الادعاءات المضللة التي تصدر عن بعض المنظمات حول أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية، والتي لا تستند إلى حقائق أو دلائل موضوعية، لاسيَّما أن بعضها يصدر عن منظمات غير معنية بهذا الشأن. وقال «العسومي»: إن العراق دولة محورية في المنطقة العربية وفي المنظومة الإقليمية ككل، مضيفاً أن استعادة دوره التاريخي، وعودته إلى حاضنته العربية، يمثل أهمية استراتيجية كبيرة لمنظومة العمل العربي المشترك، وإضافة نوعية لصون الأمن القومي العربي.