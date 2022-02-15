رئيس الوزراء الاسرائيلي يلتقي قادة البحرين في المنامة

يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء سلسلة اجتماعات مع كبار المسؤولين البحرينيين في المملكة، في أول زيارة رسمية للبحرين. وكان في استقبال بينيت لدى وصوله إلى المنامة مساء الاثنين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية وعدد من المسؤولين. ومن المقرر أن يجتمع بينيت مع ولي العهد ورئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ثم العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إلى جانب مسؤولين آخرين.





المصدر: آ ف ب