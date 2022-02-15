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رصد زلازل صغيرة قرب موقع للتجارب النووية في كوريا الشمالية
أرشيفية
15 فبراير 2022 10:56

 قالت كوريا الجنوبية إن سلسلة من الزلازل الصغيرة والطبيعية وقعت بالقرب من موقع التجارب النووية المغلق في كوريا الشمالية.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية الكورية في سول إن أربعة زلازل على الأقل وقعت في المنطقة خلال الأيام الخمسة الماضية.

كانت قوة أحدث زلزال 2.5 درجة صباح اليوم الثلاثاء ومركزه على بعد حوالي 36 كيلومتراً من موقع التجارب النووية بانجي-ري. وأفادت أنباء بوقوع زلزالين في المنطقة أحدهما يوم الاثنين بقوة 2.3 درجة والثاني يوم الجمعة بقوة 3.1 درجة.

ويوجد موقع بانجي-ري في شمال شرق كوريا وهو المنشأة الوحيدة المعروفة في البلاد للتجارب النووية. وكانت آخر تجربة نووية أجرتها كوريا الشمالية في سبتمبر 2017 عندما فجرت سادس وأكبر قنابلها النووية والتي قالت إنها كانت سلاحا نوويا حراريا.

 

المصدر: رويترز
بيونج يانج
تجربة
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
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