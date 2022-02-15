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واشنطن تحث رعاياها على مغادرة بيلاروس
مقر وزارة الخارجية الأميركية
15 فبراير 2022 10:07

حثت وزارة الخارجية الأميركية المواطنين الأميركيين على مغادرة بيلاروس على الفور، في تحديث بشأن السفر صدر يوم الاثنين.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنه "يجب على المواطنين الأميركيين في بيلاروس أن يغادروا على الفور بوسائل سفر تجارية أو خاصة".
وجاء في النصيحة أن الوضع في بيلاروس "لا يمكن التنبؤ به" بسبب زيادة النشاط العسكري الروسي غير العادي بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.
وفي السابق، كانت الحكومة الأميركية قد نصحت مواطنيها فقط بإعادة تقييم خطط الخروج بانتظام في حالات الطوارئ.
وفي الآونة الأخيرة، أمرت وزارة الخارجية أفراد أسر موظفي الحكومة الأميركية بمغادرة الجارة الشمالية لأوكرانيا. وتحشد روسيا قواتها على نطاق واسع في بيلاروس على الحدود الأوكرانية.
كما عدلت وزارة الخارجية نصائحها بشأن السفر إلى مولدوفا، وهي دولة أخرى على الحدود مع أوكرانيا.
وتقع بيلاروس ومولدوفا وأوكرانيا بين دول حلف الناتو في أوروبا الشرقية وروسيا. وعلى مدى أسابيع، كانت الولايات المتحدة على وجه الخصوص تحذر من أن روسيا قد تغزو أوكرانيا.
وتجمع عشرات الالاف من الجنود الروس بالقرب من الحدود الأوكرانية. ونفت موسكو مرارا الادعاءات بأنها تعتزم غزو أوكرانيا.

المصدر: وكالات
واشنطن
وزارة الخارجية الأميركية
بيلاروس
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