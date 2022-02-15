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شولتس يلتقي بوتين للمرة الأولى لمناقشة أزمة أوكرانيا
المستشار الألماني أولاف شولتس
15 فبراير 2022 09:08

يلتقي المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمرة الأولى اليوم الثلاثاء لإجراء محادثات حول الأزمة الأوكرانية.

ومن المقرر أن يستمر الاجتماع في الكرملين لعدة ساعات على أن يعقد مؤتمر صحفي مشترك في النهاية . 

وقال شولتس خلال زيارته لكييف يوم الاثنين إنه يريد خفض تصعيد الأزمة في أوكرانيا. ووصف نشر عشرات الآلاف من الجنود الروس 
على طول الحدود الأوكرانية بأنه "غير مفهوم".

كما حذر روسيا من شن هجوم على أوكرانيا وأكد أن الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة مستعدان للرد بعقوبات اقتصادية صارمة .

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعلن أن الغزو الروسي لأوكرانيا سيؤدي أيضا إلى تعليق خط أنابيب "نورد ستريم 2".

وتحدث شولتس نفسه قبل مغادرة بلاده عن "تهديد خطير جدا جدا للسلام في أوروبا".

ومن ناحية أخرى، أكدت روسيا مرارا أنها لا تخطط لشن هجوم على أوكرانيا.

المصدر: وكالات
فلاديمير بوتين
أوكرانيا
أولاف شولتس
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