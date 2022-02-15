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قتيل ومصابون بحادث تصادم قطارين في ميونيخ
قتيل ومصابون بحادث تصادم قطارين في ميونيخ
15 فبراير 2022 08:07

لقي راكب حتفه وأصيب ما لا يقل عن 18 شخصاً آخرين في حادث تصادم بين قطاري ركاب في منطقة بافاريا العليا بالقرب من ميونخ الاثنين.
وذكرت الشرطة أن القطارين اصطدما حوالي الساعة 0440 مساء بالتوقيت المحلي (1540 بتوقيت جرينتش) في منطقة محطة ابينهاوزن- شيفتلارن في جنوب غرب ميونخ.
وقال المتحدث باسم شرطة ميونخ اندرياس فرانكن أن القطارين التابعين لخط اس 7 اصطدما على خط أحادي المسار.
وأوضح فرانكن أن سبب سير القطارين على نفس المسار مازال غير واضح، وأضاف أنه من المحتمل أن يكون أحد القطارين قد خرج عن مساره عند الارتطام، لكن لم يحدث انقلاب للقطارين .
وتم نشر حوالي 680 من قوات الطوارىء من بينهم ضباط شرطة ورجال إطفاء في أعمال الإنقاذ والتحقيقات الجارية.

المصدر: وكالات
ألمانيا
حادث تصادم
ميونيخ
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