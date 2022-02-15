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واشنطن: غزو روسيا لأوكرانيا قد يبدأ هذا الأسبوع
أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأميركي
15 فبراير 2022 07:13
كثفت الحكومة الأميركية تحذيرها من هجوم روسي محتمل على أوكرانيا في الأيام المقبلة.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لمحطة "فرانس 24": "نحن قلقون للغاية من أن روسيا قد تتخذ إجراءات ضد أوكرانيا في وقت مبكر ربما هذا الأسبوع".
وأضاف: "كل ما نراه من حيث نشر القوات الروسية حول أوكرانيا على كل جانب من أوكرانيا يقودنا إلى هذا الاستنتاج".
وقال إن روسيا تقوم بالتصعيد بدلاً من التهدئة، وتنشر المزيد من القوات على الحدود مع أوكرانيا.
لكنه شدد على أن "الطريق إلى الدبلوماسية ما زال مفتوحاً".
وأضاف: "نحن نبذل كل ما بوسعنا لإقناع روسيا بأنه ينبغي عليها أن تسلك المسار الدبلوماسي، ومسار الحوار لحل الخلافات مهما كانت بشكل سلمي".
كانت واشنطن قد حذرت مؤخراً من أنها ترى غزواً روسياً لأوكرانيا أمراً ممكناً قبل نهاية دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين يوم 2فبراير.
المصدر: د ب أ
روسيا
واشنطن
أوكرانيا
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