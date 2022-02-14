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بايدن وجونسون: هناك فرصة لروسيا لتجنب «كارثة»
بايدن وجونسون (أرشيفية)
15 فبراير 2022 01:01

ذكر مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه اتفق مع الرئيس الأميركي جو بايدن خلال اتصال هاتفي الاثنين على وجود نافذة مهمة للدبلوماسية وفرصة لروسيا للتراجع وتجنب كارثة في أوكرانيا.

وقال متحدث باسم داونينج ستريت في بيان بعد الاتصال «لقد اتفقا على أنه لا تزال هناك نافذة مهمة للدبلوماسية ولروسيا للتراجع عن تهديداتها تجاه أوكرانيا».

وأضاف «أكد الزعيمان أن أي توغل إضافي في أوكرانيا سيؤدي إلى أزمة طويلة الأمد لموسكو، مع إلحاق أضرار كبيرة بكل من روسيا والعالم».

المصدر: وكالات
جو بايدن
بوريس جونسون
روسيا
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