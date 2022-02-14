تصريحات متضاربة لأميركا بشأن غزو روسيا لأوكرانيا

أعلن «البنتاغون»، الاثنين، أن دعم الصين «الضمني» لروسيا في الملف الأوكراني «مقلق جداً»، في وقت تخشى الدول الغربية هجوماً عسكرياً روسياً على أوكرانيا.
وقال المتحدث باسم «البنتاغون» جون كيربي، في مؤتمر صحافي، إن هذا الدعم «هو بصراحة أكثر زعزعةً لاستقرار الوضع الأمني في أوروبا».
بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، إن قرار نقل السفارة الأميركية من كييف إلى لفيف يستند إلى ما «تراه الولايات المتحدة على الأرض بأم أعينها» فيما يتعلق بالتعزيزات العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا.
وأضاف برايس للصحفيين في إفادة «نبني تقييمنا على ما نراه على الأرض بأم أعيننا، وهو تعزيز روسي مستمر وغير مبرر على حدود أوكرانيا، ولا يوجد دليل مصاحب على خفض التصعيد».