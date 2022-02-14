اليمن: ألغام «الحوثي» من أخطر جرائم الحرب

عدن (الاتحاد)

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني: إن كميات الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية قبل دحرها من المناطق المحررة مؤخراً في محافظتي شبوة ومأرب، تكشف همجيتها ودمويتها وإجرامها بحق اليمنيين.

وأوضح أن ميليشيات الحوثي قامت بإشراف خبراء من ميليشيات «حزب الله» الإرهابية بتمويه الألغام والعبوات الناسفة على شكل أحجار المباني والصخور، ووضعها في الطرق العامة دون تفريق بين هدف عسكري ومدني أو بين رجل وامرأة وكهل وطفل، أو بين إنسان وحيوان.

‏وأشار الإرياني إلى أن عمليات زراعة الألغام التي نفذتها ميليشيات الحوثي منذ انقلابها هي الأوسع منذ الحرب العالمية الثانية، وواحدة من اخطر الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبتها بحق حاضر ومستقبل اليمنيين، وراح ضحيتها أكثر من 7000 مدني بين قتيل ومصاب غالبيتهم من النساء والأطفال.

وأكد أن استخدام ميليشيات الحوثي المفرط للألغام والعبوات الناسفة وزراعتها بشكل عشوائي بين المنازل والمدارس والمساجد والأسواق ومناطق الرعي والزراعة ومصادر المياه والطرق، يشكلان خطرا مستداما يهدد حياة ملايين المدنيين ويصيب الحياة العامة بالشلل، ويعطل مصالح الناس ويفاقم معاناتهم الإنسانية. ‏وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي بإدانة الفظائع التي ترتكبها الميليشيات ويذهب ضحيتها المدنيون، والعمل على تصنيفها منظمة إرهابية، وملاحقة ومحاكمة المسؤولين عنها باعتبارها جرائم حرب وجرائم مرتكبة ضد الإنسانية.

وفي السياق، دمرت الفرق الهندسية التابعة للبرنامج الوطني للتعامل مع الألغام بالشراكة مع المشروع السعودي لنزع الألغام «مسام»، كمية جديدة من الألغام والمتفجرات التي زرعتها ميليشيات الحوثي في مديريتي «حريب» جنوب مأرب و«عين» غرب شبوة. وأوضح مدير البرنامج العميد ركن أمين العقيلي لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أنه تم إتلاف 850 لغما تنوعت بين ألغام مضادة للآليات ومضادة للأفراد وعبوات ناسفة في «رملة مجبجب» بمديرية «عين» تم نزعها وجمعها من قبل الفرق الهندسية التابعة للبرنامج الوطني والمشروع السعودي «مسام» من مناطق متفرقة لوثتها ميليشيات الحوثي بمديرية «حريب».

ولفت إلى أن هناك العديد من المناطق الواسعة لا تزال ملوثة بالألغام من قرى وطرقات ومصالح عامة، مؤكداً استمرار الفرق الهندسية في العمل بوتيرة عالية، مشيراً إلى عمليات تدمير لكميات من الألغام سيتم تنفيذها خلال الأيام القادمة. ودعا العميد العقيلي المدنيين في المناطق الملوثة بالألغام إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأجسام المشبوهة، وإبلاغ الفرق الهندسية التابعة للبرنامج الوطني ومشروع «مسام» ليتم التعامل ونزعها.