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قصف «حوثي» يستهدف  مخيماً للنازحين غربي تعز
قصف «حوثي» يستهدف  مخيماً للنازحين غربي تعز
15 فبراير 2022 02:23

عدن (الاتحاد)

أصيب 3 أطفال وامرأة بقذائف أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية استهدفت مخيم للنازحين في مديرية «مقبنة» غرب مدينة تعز.
وأوضح مصدر محلي لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن ميليشيات الحوثي استهدفت مخيماً للنازحين في منطقة «العبدلة» بمديرية «مقبنة»، وأسفر القصف عن إصابة 3 أطفال بإصابات خطيرة، حيث تم إسعافهم لتلقي العلاج. 
إلى ذلك، أصيب 4 مدنيين من أسرة واحدة، بينهم طفلان، أمس، بشظايا قذيفة أطلقتها الميليشيات الإرهابية استهدفت منزلهم في مديرية «صالة» شرق مدينة تعز. وأوضح مصدر محلي أن ميليشيات الحوثي استهدفت منزلاً في حي «الأرجم» بمديرية «صالة»، ما أدى إلى إصابة 4 مدنيين بينهم طفل عمره 10 أشهر وآخر عمره 4 سنوات من أسرة واحدة، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.
وتواصل ميليشيات الحوثي الإرهابية شن قصفها العشوائي على مخيمات النازحين في العديد من المحافظات اليمنية، ما يسفر دائمًا عن سقوط العشرات من الضحايا.

اليمن
تعز
الحوثيين
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