مجلس الأمن يعقد جلسة اليوم لمناقشة تطورات الأوضاع في اليمن

نيويورك (وكالات)

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، جلسة لمناقشة تطورات الأوضاع في اليمن على وقع التصعيد الميداني والهجمات التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية باتجاه الإمارات والسعودية.

وأعلن موقع الأمم المتحدة، أمس، أجندته ليوم الثلاثاء ومن بينها مشاورات حول الوضع في اليمن في جلسة تُعقد بعد الظهر بتوقيت نيويورك، يعقبها مشاورات لجنة 2040 المعنية بتطبيق الحظر المفروض على الأسلحة، وتمديد ولاية فريق مصغر من الخبراء.

ومن المتوقع أن تشهد الجلسة المفتوحة، إحاطات عن الوضع السياسي والعسكري والإنساني وملف خزان النفط «صافر»، كما من المتوقع أن يناقش المجلس تقرير لجنة العقوبات والتمديد لها وفقاً لتصريحات صحفية أدلى بها مصدر أممي.