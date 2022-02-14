19 فبراير 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عربي ودولي
اعتقال إرهابي شمال لبنان
اعتقال إرهابي شمال لبنان
15 فبراير 2022 02:22

بيروت (وكالات)

أوقف الأمن اللبناني، أحد المطلوبين للقضاء بجرم الانتماء إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، في شمال لبنان.
وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني: «توافرت معلومات لدى مفرزة ​حلبا​ القضائية في وحدة ​الشرطة القضائية​، حول تواجد أحد أخطر مهربي الأشخاص عبر الحدود، والمطلوب للقضاء بموجب خلاصة حكم بجرم الانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي، ومذكرة إلقاء قبض بجرم جناية، في أحد المنازل في بلدة العماير في ​وادي خالد​». وأوضحت في بلاغ، أنه «بتاريخ 9-2-2022، تمكنت إحدى دوريات المفرزة من إلقاء القبض عليه في المنزل المذكور، وبرفقته شخصين من التابعية السورية، تبين أنهما دخلا الأراضي اللبنانيّة خلسة»، مشيرة إلى أن «بالتحقيق مع الموقوف الأول، اعترف بما نسب إليه، وبأنه يعمل على تهريب أشخاص عبر الحدود، لقاء مبالغ مالية»، وذكرت أن التحقيق جار بإشراف القضاء المختص.

لبنان
داعش
آخر الأخبار
محمد بن راشد: الإمارات.. دولة المستقبل
الإمارات
محمد بن راشد: الإمارات.. دولة المستقبل
19 فبراير 2022
محمد بن زايد: توثيق شراكاتنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم
الإمارات
محمد بن زايد: توثيق شراكاتنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم
19 فبراير 2022
محمد بن زايد متحدثاً خلال القمة التي عقدها مع رئيس الوزراء الهندي عبر تقنية التواصل المرئي
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نقلة نوعية في العلاقات الإماراتية الهندية
19 فبراير 2022
إطلاق الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة
الإمارات
في ختام القمة المرئية بين محمد بن زايد وناريندرا مودي: إطلاق الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة
19 فبراير 2022
محمد بن زايد متحدثاً خلال القمة التي عقدها مع رئيس الوزراء الهندي عبر الاتصال المرئي
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نستثمر كل الفرص لمصلحة شعبينا.. ونمتلك الإرادة القوية
19 فبراير 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©